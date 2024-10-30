Блогер с ником @tymannastya поделилась подробностями своего перелета из Москвы во Владивосток в бизнес-классе авиакомпании «Аэрофлот». В видео блогер показала, как устроены места для пассажиров бизнес-класса и какие привилегии доступны на протяжении полета.

Первое, на что обратила внимание блогер, – это кресло, которое можно разложить в полноценное спальное место. Для комфортного сна каждому пассажиру предоставляют подушку, одеяло и даже отдельное покрывало. Пассажиры могут выбрать блюда из меню, которое выдают перед началом раздачи еды, а обширный ассортимент позволяет найти что-то по вкусу каждому.

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У каждого пассажира есть отдельное пространство для личных вещей. А также перед полетом выдается косметичка и удобные тапочки. Для гаджетов предусмотрены розетки, что делает перелет удобным и для тех, кому важно оставаться на связи.