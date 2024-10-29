Лететь на самолете во время простуды может привести к неприятным последствиям как для здоровья, так и для самочувствия. Перепады давления в салоне могут усиливать симптомы простуды – от заложенности носа до боли в ушах и головной боли.

Особенно ощутимо это при посадке и взлете: закупоренные носовые проходы затрудняют адаптацию к изменениям давления, что может привести к так называемым баротравмам уха. В тяжелых случаях это вызывает сильную боль, снижение слуха и даже воспаление.

Вещи, которые не стоит делать на борту самолета

Если болезнь застала перед поездкой, у многих авиакомпаний есть возможность переноса рейса без потерь. Это особенно актуально в случае серьезных симптомов: при наличии медицинской справки можно перенести рейс на более позднюю дату или изменить билет, не теряя при этом значительную сумму денег.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.