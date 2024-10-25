Полет на самолете – это не только способ быстро переместиться из одного города в другой, но и стресс для организма из-за смены давления, ограниченного пространства и долгого пребывания в одном положении.

Есть несколько вещей, которые лучше избегать в самолете, чтобы чувствовать себя хорошо и не доставлять неудобств окружающим.

Во-первых, не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. Даже если пара бокалов вина помогает расслабиться на земле, в небе алкоголь воздействует на организм сильнее из-за пониженного давления и уровня кислорода. Это может привести к быстрому опьянению, обезвоживанию, головной боли и ухудшению самочувствия.

Где безопаснее всего сидеть в самолете

Также воздержитесь от прогулок по салону босиком. Хотя в самолете может показаться удобно разуться, это не самое гигиеничное решение. На полу могут быть мелкие предметы, грязь или разлитые напитки, которые станут источником бактерий. Кроме того, в экстренных ситуациях быстрые перемещения по салону без обуви могут быть небезопасными.

Не переедайте во время полета. Обилие еды, особенно жирной и тяжелой, может вызвать дискомфорт в желудке из-за того, что в воздухе пищеварительная система работает медленнее. Ограничьте себя легкими перекусами и пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальное самочувствие на протяжении всего полета.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.