Вещи, которые не стоит делать на борту самолета: видео
Полет на самолете – это не только способ быстро переместиться из одного города в другой, но и стресс для организма из-за смены давления, ограниченного пространства и долгого пребывания в одном положении.
Есть несколько вещей, которые лучше избегать в самолете, чтобы чувствовать себя хорошо и не доставлять неудобств окружающим.
Во-первых, не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. Даже если пара бокалов вина помогает расслабиться на земле, в небе алкоголь воздействует на организм сильнее из-за пониженного давления и уровня кислорода. Это может привести к быстрому опьянению, обезвоживанию, головной боли и ухудшению самочувствия.
Где безопаснее всего сидеть в самолете
Также воздержитесь от прогулок по салону босиком. Хотя в самолете может показаться удобно разуться, это не самое гигиеничное решение. На полу могут быть мелкие предметы, грязь или разлитые напитки, которые станут источником бактерий. Кроме того, в экстренных ситуациях быстрые перемещения по салону без обуви могут быть небезопасными.
Не переедайте во время полета. Обилие еды, особенно жирной и тяжелой, может вызвать дискомфорт в желудке из-за того, что в воздухе пищеварительная система работает медленнее. Ограничьте себя легкими перекусами и пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальное самочувствие на протяжении всего полета.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.