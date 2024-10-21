Вопрос безопасности во время авиаперелетов волнует многих, и выбор места в салоне самолета – одна из вещей, о которой задумываются пассажиры.

В 2012 году National Geographic Channel провел уникальный эксперимент, чтобы выяснить, где в самолете безопаснее всего находиться в случае аварии. Для этого исследователи намеренно разбили списанный Boeing 727 в мексиканской пустыне.

Эксперимент проходил следующим образом: самолет был снабжен манекенами, датчиками и камерами, чтобы фиксировать каждый момент аварии. После взлета пилоты покинули самолет, оставив управление на автопилоте. Когда самолет достиг нужной высоты, его направили на столкновение с землей. Результаты анализа показали, что вероятность выживания в аварийной ситуации значительно выше для пассажиров, сидящих в хвостовой части самолета. Манекены, расположенные ближе к носу, получили более серьезные повреждения, в то время как в хвосте воздействие оказалось менее разрушительным.

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Хотя стоит учитывать, что аварийные ситуации в авиации случаются крайне редко, и вероятность попасть в подобную ситуацию ничтожно мала. Тем не менее, для тех, кто хочет чувствовать себя немного спокойнее во время полета, выбор места в хвосте самолета может быть полезным советом.

Подробнее об этом рассказали на странице @nochnaya_smena.