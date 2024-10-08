Когда стюардессы просят поднять кресла и убрать столики при взлете и посадке, это не просто формальность или требование авиакомпании. Эти действия связаны с безопасностью всех пассажиров на борту.

Во время взлета и посадки самолет находится в наиболее уязвимых фазах полета, когда возможны непредвиденные ситуации. Опущенные спинки кресел могут затруднить эвакуацию пассажиров, сидящих сзади, так как они уменьшают пространство для движения. Также в случае резкой остановки или аварийной ситуации, поднятая спинка кресла уменьшает риск травм для людей сзади, которые могут удариться о нее.

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Убранные столики тоже важны для безопасности. Если столик опущен, он может стать преградой на пути к эвакуационным выходам или причинить травмы пассажиру, сидящему впереди, при резком маневре самолета. Стюардессы следят за тем, чтобы все препятствия были устранены, обеспечивая максимальную свободу действий в экстренных ситуациях.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.