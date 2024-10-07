Вы когда-нибудь замечали, что полеты на восток зачастую короче по времени, чем на запад? Этот феномен может казаться странным, ведь расстояние в обе стороны одинаковое. Однако есть несколько научных причин, которые объясняют, почему самолеты летят быстрее на восток.

Основная причина – это движение воздуха в атмосфере, которое формирует так называемые «западные ветры». Земля вращается с запада на восток, и вместе с ней вращается атмосфера. На высотах, где летают самолеты, существуют мощные воздушные потоки, называемые струйными течениями. Эти струйные течения движутся на восток со скоростью до 300 км/ч. Когда самолет летит на восток, он может попасть в этот поток и использовать его для ускорения полета. Эффект схож с тем, как плыть по течению реки быстрее, чем против него.

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На запад, наоборот, самолеты летят против направления этих струйных течений. В результате они могут терять скорость из-за встречного ветра. Это увеличивает продолжительность полета и требует больше топлива.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @traveltema.