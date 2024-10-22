Путешествие начинается с чемодана, и всем хочется, чтобы он прибыл в пункт назначения таким же целым и чистым, каким был при отправлении. Но частые перелеты, загруженные багажные ленты и перевозки могут нанести ему серьезный урон. Чтобы этого избежать, стоит заранее позаботиться о защите своего багажа.

Обмотайте чемодан пленкой или используйте специальный чехол. Пленка помогает избежать появления царапин и загрязнений, а также защищает замки от случайного раскрытия. Если хотите более стильное и экологичное решение, обратите внимание на защитные чехлы для багажа.

Где безопаснее всего сидеть в самолете

Прикрепите бирку с контактной информацией. Убедитесь, что на бирке указаны ваше имя, номер телефона и адрес электронной почты. Это поможет авиакомпании быстрее связаться с вами, если чемодан потеряется или будет задержан.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @leno4katravel.