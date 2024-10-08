Чтобы избежать лишней суеты в аэропорту и не переплачивать за перевес багажа, можно заранее взвесить чемодан дома с помощью простого лайфхака.

Возьмите пустой контейнер для еды, который по размеру подходит под основание вашего чемодана. Контейнер будет служить подставкой, чтобы равномерно распределить вес чемодана на весах. Аккуратно поставьте чемодан на контейнер. Благодаря ровной поверхности контейнера вес чемодана распределится равномерно, и весы покажут точный результат.

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Такой метод поможет вам избежать сюрпризов при регистрации, сохраняя деньги и время.

Подробнее об этом лайфхаке рассказала в своем видео блогер @inga.family.