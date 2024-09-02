Профессия стюардессы часто ассоциируется с постоянными путешествиями и насыщенным графиком работы. И действительно, стюардессы проводят большую часть времени на борту самолетов, путешествуя по разным направлениям.

Несмотря на распространенное мнение, стюардессы на самом деле путешествуют не так много, как кажется. Причина в том, что большую часть их работы составляют разворотные рейсы и кольцевые маршруты между аэропортами, которые занимают всего несколько часов. Такие полеты позволяют покрыть значительные расстояния за короткое время и не предусматривают длительных остановок.

Более продолжительные эстафетные рейсы, когда командировки стюардесс могут длиться от суток до нескольких дней, встречаются реже.

Стюардесса рассказала о ценах на билеты для авиаперсонала

Поэтому, хотя стюардессы и совершают множество перелетов, большая их часть приходится на разворотные маршруты.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стюардесса с ником @vvedishchevaaa.