Многие пассажиры не знают, что для авиационного персонала существует особый тип билетов, известный как «stand by». Эта система позволяет сотрудникам авиакомпаний путешествовать по значительно сниженным тарифам, но с определенными условиями.

Билеты «stand by» не гарантируют место на рейсе. Сотрудники, путешествующие по таким билетам, могут сесть на самолет только при наличии свободных мест после завершения посадки обычных пассажиров. Это означает, что служебные пассажиры должны ждать до последнего момента, чтобы узнать, смогут ли они попасть на рейс.

Что будет, если стюардесса опоздает на рейс

Что касается стоимости, цена на такие перелеты рассчитывается необычным способом. Вместо фиксированной суммы, сотрудники платят лишь налог на обычный билет.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стюардесса @vvdishevaaa.