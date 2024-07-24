Какие лекарства нельзя ввозить на популярные курорты

Даже во время непродолжительного путешествия можно заболеть или столкнуться с обострением уже имеющегося заболевания – например, той же аллергии. Это значит, что каждому из нас не помешает быть в курсе того, какие медицинские препараты разрешено ввозить на территорию той или иной страны. Эксперты перечислили изданию The Mirror группы лекарств, которые лучше оставить дома, если вы собираетесь в поездку.

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Возглавляют список опиоиды — сильнодействующие болеутоляющие средства, которые прописывают при умеренной и сильной боли. Их нельзя ввозить в Германию, Индонезию, Таиланд и еще пару десятков стран.

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Антигистаминные препараты (направлены на снятие аллергической реакции) не стоит брать с собой, если вы отправляетесь на Ближний Восток или в Японию – там за их оборотом пристально следят, и действует соответствующее ограничение на ввоз в страну туристами.

Кстати, о Ближнем Востоке – в ОАЭ также нельзя отправляться со снотворными препаратами. К ним относится, например, темазепам, который назначается в том числе для лечения тревоги.

Ранее «Рамблер» рассказывал об опасности тренда, который набирает популярность среди путешественников.