Врачи предупредили об опасности тренда, набирающего популярность среди путешественников

Перелет – стресс для организма, поэтому его нужно всячески поддерживать. Какой новый тренд вредит путешественникам, и почему от него стоит отказаться, рассказали врачи.

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На просторах социальных сетей набирает обороты веяние под названием «raw-dogging». Суть его сводится к тому, что пассажир фактически на протяжении всего полета просто сидит и смотрит в одну точку. Ему «не положено» есть, смотреть фильмы и слушать музыку.

Почему в самолет нельзя брать кокос

От этой затеи стоит отказаться абсолютно каждому путешественнику, обращают внимание специалисты.

«Полет в герметичном салоне становится источником стресса для человеческого организма, поэтому важно отвлекаться на что-то приятное, чтобы поддерживать свое самочувствие на оптимальном уровне».



Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от воды на борту, а также еды и развлечений, которые отвлекают организм от перелета и поднимают вам настроение.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как в мадридском аэропорту багаж путешественника остался на взлетно-посадочной полосе.