В мадридском аэропорту багаж путешественника остался на взлетно-посадочной полосе

Для молодого человека по имени Альберто и его семьи отпуск чуть не обернулся стрессом – сотрудники аэропорта оставили их багаж на взлетно-посадочной полосе. Герой истории поделился ее деталями в личном блоге.

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На днях юноша вместе с тетей и бабушкой вылетал из мадридского аэропорта Барахас. За несколько минут до взлета он заприметил неподалеку от самолета два одиноких чемодана, которые, по всей видимости, должны были быть загружены на борт воздушного судна, но что-то пошло не так.

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«Я смотрю в окно и вижу два чемодана, стоящие на взлетно-посадочной полосе. Говорю тете «смотрите, они забыли два чемодана», а она отвечает: «кажется, этой мой и бабушкин…».



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Воссоединение с багажом произошло уже в пункте назначения – на популярном испанском курорте Ла-Манга. Чемоданы доставили в целости и сохранности.

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