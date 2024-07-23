Страх полетов — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие путешественники.

Однако существует несколько эффективных способов справиться с этим неприятным чувством. Один из таких методов — занятие мелкой моторикой во время полета.

Отвлечение внимания через мелкую моторику — отличный способ успокоить нервы и снизить уровень тревоги. Когда вы сосредотачиваетесь на выполнении небольших точных движений, ваш мозг переключается с тревожных мыслей на конкретную задачу. Это помогает снизить уровень стресса и уменьшить ощущение страха.

Что делают пилоты во время турбулентности

Отличным вариантом для такого занятия может стать сборка небольших конструкторов или оригами. Процесс сборки требует концентрации и точности, что идеально подходит для отвлечения от тревожных мыслей о полете.

Подробнее об остальных способах побороть аэрофобию смотрите в видео.