Лайфхаки для тех, кто боится летать: видео
Страх полетов — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие путешественники.
Однако существует несколько эффективных способов справиться с этим неприятным чувством. Один из таких методов — занятие мелкой моторикой во время полета.
Отвлечение внимания через мелкую моторику — отличный способ успокоить нервы и снизить уровень тревоги. Когда вы сосредотачиваетесь на выполнении небольших точных движений, ваш мозг переключается с тревожных мыслей на конкретную задачу. Это помогает снизить уровень стресса и уменьшить ощущение страха.
Что делают пилоты во время турбулентности
Отличным вариантом для такого занятия может стать сборка небольших конструкторов или оригами. Процесс сборки требует концентрации и точности, что идеально подходит для отвлечения от тревожных мыслей о полете.
Подробнее об остальных способах побороть аэрофобию смотрите в видео.