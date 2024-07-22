Многие пассажиры думают, что во время турбулентности пилоты лихорадочно управляют самолетом, пытаясь стабилизировать его положение. Однако реальность несколько отличается от этого распространенного представления.

Современные коммерческие самолеты большую часть полета проводят на автопилоте. Эта система способна эффективно справляться с большинством ситуаций, включая умеренную турбулентность. Автопилот автоматически корректирует положение самолета, реагируя на изменения воздушных потоков.

Во время турбулентности основная задача пилотов - внимательно следить за скоростью самолета. Это критически важный параметр, так как именно в условиях турбулентности скорость может значительно снижаться.

Странные вещи, которые пассажиры пытались пронести в самолет

Пилоты постоянно мониторят приборы, отображающие скорость, и при необходимости вносят корректировки. Они могут увеличить мощность двигателей или слегка изменить угол наклона самолета, чтобы поддерживать безопасную скорость полета.

Подробнее об этом рассказал в своем видео пилот @pilot_karan