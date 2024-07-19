Сотрудники службы безопасности аэропортов регулярно сталкиваются с необычными и порой шокирующими попытками пассажиров провезти запрещенные предметы на борт самолета.

Жительница Австралии, попыталась пронести на борт самолета 51 тропическую рыбку. Женщина спрятала рыбок в специально сшитом нижнем белье с водонепроницаемыми карманами, наполненными водой.

Женщина была задержана сотрудниками таможни после того, как они заметили, что из-под ее одежды капает вода. При досмотре были обнаружены редкие виды рыб.

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Суд признал женщину виновной в нарушении законов о биологической безопасности и контрабанде животных. Учитывая серьезность преступления и потенциальную угрозу, суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы.

Подробнее об остальных инцидентах рассказал в своем видео блогер @zaraznow.