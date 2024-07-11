В живописном каньоне Дашбаши в Грузии находится уникальное сооружение – стеклянный мост Diamond Bridge, который стал настоящим испытанием для многих туристов. Этот мост, открытый в июне 2022 года, простирается на 240 метров над глубоким ущельем и поднимается на высоту 280 метров над землей.

Diamond Bridge - это не просто переправа, а настоящий аттракцион. Помимо прозрачного стеклянного настила, позволяющего увидеть бездну под ногами, мост оборудован велосипедом, подвешенным над пропастью. Смельчаки могут прокатиться на нем, любуясь захватывающими видами каньона.

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Однако многие туристы, рискнувшие ступить на мост, быстро понимают, что это испытание не для слабонервных. Несмотря на заверения инженеров о полной безопасности конструкции, прозрачное стекло под ногами и головокружительная высота вызывают у многих посетителей панику и страх.