Баку, столица Азербайджана, – это город, где гармонично сочетаются древность и современность. Здесь каждый путешественник найдет что-то интересное для себя.

Начните свое знакомство с городом с посещения Старого города (Ичери-шехер). Это настоящая жемчужина Баку, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, древние мечети, караван-сараи и Девичья башня погрузят вас в атмосферу средневекового Востока.

Любителям кино обязательно стоит прогуляться по улицам старого города. Именно здесь снимались знаменитые сцены из культовой комедии «Бриллиантовая рука».

Абу-Даби или Дубай: какой город выбрать для отдыха

Чтобы увидеть Баку во всей красе, отправляйтесь на колесо обозрения Baku Eye. Расположенное в Приморском парке, оно поднимет вас на высоту 60 метров, откуда открывается захватывающая панорама города и Каспийского моря.