Многие пассажиры задаются вопросом, как и чем питаются пилоты во время длительных перелетов. Недавно пилот крупной авиакомпании с ником @karenpilot приоткрыл завесу тайны, поделившись видео своего рациона во время полета.

Как выяснилось, питание экипажа существенно отличается от того, что подают пассажирам. Прежде всего, это связано с повышенными требованиями к безопасности. Пилоты обычно получают разные блюда, чтобы минимизировать риск пищевого отравления обоих членов экипажа одновременно.

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Рацион пилота, как правило, включает в себя легкоусвояемую пищу, богатую белками и сложными углеводами. На видео пилот пообедал запеченным филе кролика и равиоли.