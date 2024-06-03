Работа бортпроводника – это не просто красивая форма и улыбка при встрече пассажиров. Это напряженный труд, который требует тщательной подготовки и продуманного подхода. Каждый рейс для стюардесс – это своего рода командировка, для которой необходимо собрать все самое необходимое.

Во время командировок стюардессы путешествуют с двумя чемоданами. Один компактный чемодан или сумку они берут в салон самолета как ручную кладь. Там должны быть самые необходимые для работы вещи. А второй, больший чемодан, сдается в багажное отделение.

Что делать, если повредили багаж в аэропорту

Два чемодана позволяют стюардессам оставаться мобильными, но при этом иметь все необходимое как для работы, так и для полноценного отдыха во время продолжительных перелетов.