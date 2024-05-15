Повреждение багажа во время авиаперелета – ситуация, к сожалению, нередкая. Независимо от причины, будь то небрежное обращение багажных рабочих или случайность, потеря или порча вещей может испортить впечатление от путешествия.

Прежде всего, важно сразу же после получения багажа осмотреть его на предмет повреждений. Если вы обнаружили царапины, вмятины, разрывы или другие дефекты, незамедлительно обратитесь к представителю авиакомпании в зоне выдачи багажа. Опишите проблему и зафиксируйте факт повреждения, составив акт в письменном виде. Сохраните чек на регистрацию багажа и, по возможности, сделайте фотографии.

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При рассмотрении претензии авиакомпания может предложить вам компенсацию за причиненный ущерб или ремонт поврежденных вещей. Размер компенсации обычно зависит от степени повреждения и стоимости испорченного имущества. Если вы не согласны с предложенной суммой, можно попытаться обжаловать решение.