Три простых действия, которые спасут вас от потери чемодана при перелете

Путешествие могут омрачить самые разные факторы. Одним из них является потеря чемодана при перелете - в таком случае приходить выживать в новой локации без лекарств, одежды и косметики. Специалисты рассказали, какие действия стоит предпринять перед поездкой, чтобы багаж не отправился в отдельное путешествие.

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Купите приметный чехол

Чемодан может не добраться до вас не только из-за невнимательности сотрудников аэропорта, но и потому, что его заберет другой пассажир, перепутав со своим багажом. Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют обзавестись ярким чехлом с необычным принтом.

«Если у вас простой темно-синий или черный чемодан, как у всех остальных, попробуйте разместить на нем отличительный элемент декора, например, красочные багажные бирки, чтобы он выделялся, и никто его случайно не схватил».



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Избавьтесь от кодов

На вашем чемодане может остаться багажная бирка от предыдущей поездки. Она представляет собой белую наклейку с штрих-кодом, который хранит информацию о конечном пункте назначения. Если бирку не удалить, сотрудники аэропорта могут отсканировать именно ее, а не новую отметку. Тогда ваш багаж улетит не туда, куда нужно.

Проследите за корректностью данных

Имеют место и технические ошибки. Например, представитель авиакомпании может опечататься при вводе ваших данных в базу, и тогда информация на бирке чемодана не будет соответствовать действительности. Нельзя исключать и сбой принтера: в таком случае данные могут быть смазаны, и сканеру не удастся считать штрих-код.

«Тот ли указан аэропорт? Напечатано ли ваше имя, без ошибок? Вы также можете остаться у стойки убедиться, что ваш багаж помещен на конвейерную ленту».



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