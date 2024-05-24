Перед посадкой в самолет бортпроводники встречают вас и просят показать посадочный талон. Эта процедура может показаться излишней, ведь вы уже прошли регистрацию и контроль безопасности. Однако у этого шага есть важная цель – убедиться, что пассажиры садятся в правильный самолет.

Несмотря на все современные технологии и системы контроля, ежегодно около 1% пассажиров по ошибке улетают не в то направление. Это может произойти по разным причинам: спутанные номера рейсов, неправильно прочитанная информация на табло или просто невнимательность самих путешественников.

Чего никогда не стоит делать в аэропорту

Проверка посадочного талона на входе в самолет является последним рубежом, который помогает предотвратить такие ошибки. Бортпроводники сверяют номер рейса, дату и пункт назначения на вашем талоне с информацией о том рейсе, на который они должны принимать пассажиров. Если что-то не совпадает, они могут вовремя остановить вас и направить к правильному выходу на посадку.