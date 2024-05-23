В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать. Особенно важно вести себя соответствующим образом при прохождении пограничного контроля. Нарушение установленных правил может привести к серьезным неприятностям и задержкам.

Прежде всего, никогда не стоит шутить или вести себя вызывающе с сотрудниками пограничной службы. Они выполняют свою работу по обеспечению безопасности, и их указания следует выполнять беспрекословно. Не пытайтесь отпускать шутки или делать саркастические замечания – это может быть воспринято как провокация и угроза.

Нормы провоза ручной клади в самолетах российских авиакомпаний

Также не стоит скрывать или предоставлять ложную информацию о цели поездки, маршруте или содержимом багажа. Сотрудники пограничной службы имеют право задавать соответствующие вопросы, и честные ответы помогут избежать лишних проблем и задержек.