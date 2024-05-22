В последнее время правила провоза ручной клади в самолетах претерпели значительные изменения. Авиакомпании стремятся оптимизировать загрузку салонов воздушных судов и обеспечить комфортное размещение багажа пассажиров. Поэтому перед регистрацией на рейс важно ознакомиться с актуальными нормами провоза ручной клади и убедиться, что ваш багаж соответствует установленным размерам.

Одним из ключевых требований является соблюдение габаритов ручной клади, которые определяются с помощью специальных калибраторов в аэропортах. Многие авиакомпании установили максимальный размер ручной клади на уровне 55х40х25 сантиметров. К таким авиакомпаниям относятся «Аэрофлот», «Россия» и «S7 Airlines».

Что делать, если повредили багаж в аэропорту

Кроме того, авиакомпании могут устанавливать ограничения по весу ручной клади, обычно он не должен превышать 5-10 килограммов.