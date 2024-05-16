Авиаперелеты необходимы для транспортировки тяжелобольных людей, которые не могут путешествовать другими видами транспорта. Процесс перевозки лежачих больных самолетами требует особой подготовки.

Прежде всего, необходимо получить медицинское разрешение на авиаперелет. Врач должен оценить состояние пациента и дать рекомендации по способу транспортировки. Затем авиакомпания предоставляет специальное медицинское оборудование.

Для перевозки лежачих больных в самолетах используется специальная раскладная кровать, которая устанавливается над тремя рядами кресел в салоне экономкласса.

Почему самолеты не могут ездить задним ходом

К кровати может быть подключено все необходимое медицинское оборудование - системы подачи кислорода, капельницы, мониторы слежения за жизненными показателями.