Самолеты – это воздушные суда, предназначенные для полетов, а не для движения по земле задним ходом. Тем не менее, маневрирование на земле является неотъемлемой частью работы воздушного судна. Для этой цели самолеты оснащены шасси с колесами.

Одна из причин, по которой самолеты не могут ездить задним ходом, заключается в конструкции их шасси. К передней стойке шасси подкрепляется тягач – специальный автомобиль, предназначенный для буксировки самолетов. Это необходимо потому, что основные стойки шасси оборудованы тормозными механизмами.

Дело в том, что на основных стойках шасси установлены мощные тормоза, предназначенные для торможения самолета при посадке. Эти тормоза способны выдерживать огромные нагрузки и играют ключевую роль в безопасности полетов.

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Однако те же самые тормоза не позволяют самолету двигаться задним ходом. При попытке ехать назад тормоза будут блокировать колеса, не давая самолету выталкиваться назад. Это сделано для предотвращения нежелательного движения самолета во избежание аварийных ситуаций на земле.