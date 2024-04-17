Полет на частном самолете – роскошь, доступная далеко не всем. Стоимость такого удовольствия зависит от целого ряда факторов, включая тип воздушного судна, длительность перелета и аэропорт назначения.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, является размер и класс самолета. Небольшие турбовинтовые или реактивные самолеты вместимостью до 8 человек обойдутся дешевле, чем просторные джеты для более многочисленной компании. Ориентировочная стоимость одного часа полета на частном самолете начинается от $4000 для небольших бортов и может достигать $40000.

Пилот показал, как выглядит гроза из кабины самолета

Длительность перелета – еще один важный фактор. Чем дальше расстояние, тем выше будет итоговая сумма. Также немаловажную роль играет аэропорт прибытия: перелет в крупный международный аэропорт обычно дороже, чем в небольшой региональный.