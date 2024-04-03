Захватывающие кадры, запечатленные пилотом, демонстрируют, какой внушительный вид открывается на надвигающуюся грозу из кабины воздушного судна.

Определить приближение к грозовому фронту можно не только визуально, но и по показаниям бортовых приборов. Современные метеорадары позволяют заранее обнаруживать грозовые очаги и строить оптимальный маршрут для их обхода.

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Кроме того, о присутствии мощной грозовой активности сигнализирует характерная картина на экранах метеолокаторов – ярко-красные области указывают на зоны с сильными турбулентными потоками.