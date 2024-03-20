В случае, если ребенок родился во время авиаперелета, определение его гражданства может быть довольно сложной задачей. Существуют несколько факторов, которые влияют на решение этого вопроса.

Во-первых, важно знать, над территорией какой страны находился самолет в момент рождения ребенка. Многие страны придерживаются принципа "права почвы", согласно которому гражданство присваивается на основании места рождения. Таким образом, если ребенок родился, когда самолет находился в воздушном пространстве определенной страны, он может получить гражданство этой страны.

Однако некоторые государства также применяют принцип "права крови", согласно которому гражданство определяется по гражданству родителей. В этом случае ребенок может получить гражданство страны, гражданами которой являются его родители, независимо от места рождения.

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Еще одним важным фактором является регистрация самолета. Некоторые страны могут предоставлять гражданство детям, родившимся на борту воздушных судов, зарегистрированных в этой стране.