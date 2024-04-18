Путешествуя самолетом, многие сталкиваются с ситуацией, когда необходимо взять с собой больше вещей, чем помещается в разрешенную норму багажа. Покупка дополнительного места для багажа может оказаться дорогостоящей, особенно если речь идет о бюджетных авиалиниях. Однако есть простой и изобретательный лайфхак, который поможет вам избежать этих расходов.

Купите компактную подушку для сна в самолете. Аккуратно вытащите наполнитель из подушки. Теперь у вас есть пустая оболочка, в которую можно поместить те дополнительные вещи, что не поместились в основной багаж.

Сколько стоит полет на частном самолете

Благодаря своей компактности и легкости, надувная подушка станет идеальным местом для перевозки небольшого количества дополнительных вещей.