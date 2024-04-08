В Японии очень серьезно относятся к внешнему виду и соблюдению правил этикета, особенно когда речь идет о посещении храмов, святынь и других культурных достопримечательностей. Япония – страна с богатыми традициями и уважением к своему культурному наследию, и туристам следует проявлять осторожность и уважение при выборе одежды.

Прежде всего, следует избегать откровенной одежды при посещении храмов и святынь. Короткие шорты, майки, глубокие декольте и другие откровенные наряды считаются неуместными и оскорбительными для местной культуры.

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Кроме того, не стоит носить одежду с яркими принтами, рисунками или надписями, которые могут быть истолкованы как оскорбительные или неуважительные. Лучше отдать предпочтение однотонной, спокойной одежде нейтральных тонов.