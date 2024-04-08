Пять самых маленьких стран мира

Наш мир велик и разнообразен. В нем существуют страны самых различных размеров, и, хотя некоторые из них совсем крошечные, они играют важную роль в мировой истории, культуре и экономике. "Рамблер" расскажет про государства, которые, несмотря на свои скромные размеры, могут многим гордиться.

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Ватикан

Ватикан, также известный как Святой Престол, является самой маленькой страной в мире по площади. Площадь этой независимой государственной территории составляет всего 44 гектара. Он является центром католической церкви и домом для Папы Римского. В Ватикане находятся также множество исторических и религиозных достопримечательностей, включая Собор Святого Петра и Ватиканские музеи.

Монако

Монако — вторая по размерам маленькая страна в мире, расположенная на Лазурном берегу Франции. Ее площадь составляет всего 2.02 квадратных километра. Несмотря на свои скромные размеры, Монако известно своим казино в Монте-Карло, роскошными яхтами и знаменитой Гран-при по автогонкам Формулы-1.

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Науру

Науру, находящийся в Южной части Тихого океана, является третьей по величине самой маленькой страной в мире. Его площадь составляет около 21 квадратного километра. Главным источником дохода для Науру является добыча фосфата, хотя страна также является популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной природной красоте.

Тувалу

Тувалу, расположенный в Тихом океане между Австралией и Гавайями, состоит из девяти небольших островов. Общая площадь этой страны составляет всего около 26 квадратных километров. Тувалу известен своими прекрасными коралловыми рифами и уникальной культурой.

Сан-Марино

Сан-Марино, раскинувшийся в Северной Италии, является одним из старейших и наименьших суверенных государств в мире. Его территория занимает всего около 61 квадратных километров. Сан-Марино богат историческими достопримечательностями, включая крепости и средневековые церкви.

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