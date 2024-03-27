В наши дни профессия бортпроводника кажется обыденной, но в первые десятилетия развития гражданской авиации в Советском Союзе это была необычная и романтическая специальность. Однако реальность работы на борту самолета в ту эпоху была далека от романтических представлений – гражданская авиация того времени была близка к военной структуре, с присущей ей строгой дисциплиной.

Первой женщиной, официально исполнявшей обязанности по обслуживанию пассажиров на борту самолета, стала Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она совершила первый рейс по маршруту Москва - Ашхабад. Однако в ее трудовой книжке в тот момент значилась должность "кладовщицы". Такой казус был вызван тем, что официальная должность "бортпроводника" в советской авиации еще не существовала.

Как проходит обучение бортпроводников на новый тип самолета

Ситуация изменилась в том же 1939 году, когда профессия бортпроводника была официально введена.