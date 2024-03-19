Процесс обучения бортпроводников на новый тип воздушного судна является необходимым и сложным. Это связано с тем, что каждый самолет имеет свои конструктивные особенности, оборудование и системы безопасности, с которыми экипаж должен быть хорошо знаком.

Обучение начинается с изучения конструкции самолета. Бортпроводники знакомятся с его компоновкой, расположением выходов, аварийного оборудования и средств спасения. Они детально изучают планировку пассажирского салона, количество и расположение кресел, а также размещение иллюминаторов и багажных полок.

Одной из ключевых частей обучения является аварийно-спасательная подготовка. Стюардессы проходят теоретическое и практическое обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, таких как аварийная эвакуация, пожар на борту, разгерметизация салона и другие нештатные ситуации. Они отрабатывают навыки использования аварийного оборудования, средств пожаротушения, кислородных масок и надувных трапов.

Стюардесса арабской авиакомпании объяснила, зачем им выдают пижамы

После успешного прохождения теоретической и практической подготовки бортпроводники допускаются к работе на новом типе воздушного судна. Их знания и навыки регулярно проверяются и обновляются в соответствии с требованиями авиационной безопасности.