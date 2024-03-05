Когда дешевле ехать в отпуск: сколько стоят путевки на весну и лето

На стоимость заграничного тура, как правило, влияет огромное число факторов: количество и состав отдыхающих, выбранная для отдыха страна, курс доллара на момент покупки тура. Не менее важно в этом случае и время года, в которое туристы собираются отправиться в путешествие. NEWS.ru рассказывает, когда выгоднее брать отпуск и как отличаются по цене путевки на весну и лето 2024 года.

© News.ru

Куда россияне ездят отдыхать весной

По данным онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самым популярным направлением для пляжного отдыха в начале этой весны у российских туристов стали Объединенные Арабские Эмираты (Дубай). В марте там высокий сезон. На втором месте — Таиланд (Пхукет).

«В начале весны на острове довольно жарко, не менее 30 градусов тепла, а вода в море — порядка 28 градусов тепла», — сообщили представители сервиса.

Третья строчка рейтинга досталась индонезийскому Бали. Первый весенний месяц — один из самых сухих и жарких на острове, температура воздуха и воды держится возле отметки 30 градусов.

В список востребованных направлений также вошли также Шри-Ланка, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Мальдивские острова. Еще одно популярное направление — Египет. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в это время комфортная температура воздуха — около 25–27 градусов, а вода в море прогревается до 22–24 градусов.

Где россияне предпочитают отдыхать летом

Лидером летнего спроса у россиян в прошлом году была Турция, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). Помимо Турции в топ-5 заграничных направлений тогда вошли Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд. За пределами первой пятерки среди значимых зарубежных летних направлений — Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Кипр и Сейшелы. Вряд ли этот список существенно изменится в 2024 году.

В целом граница сезонности размылась, туристы охотно путешествуют в Таиланд, Египет, на Шри-Ланку и ОАЭ круглый год, рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

«Здесь на протяжении всего года стоит комфортная погода, отели предлагают в низкий сезон хорошие скидки. На этих направлениях есть прямые перелеты, это тоже важный фактор», — добавили там.

В Турцию россияне тоже стали ездить в течение всего года: относительно недолгий перелет и питание по системе «все включено» — это удобно, особенно на отдыхе с детьми. Даже весной здесь комфортная погода, пусть не все готовы в это время купаться в море.

На какое время выгоднее бронировать зарубежные туры

При сравнении цен на весну и лето стоит учитывать сезонность направлений. Например, март — высокий сезон в ОАЭ, Египте, Таиланде. В Турции же высокий сезон начинается ближе к маю, когда вода становится комфортной для купания, а пик спроса приходится на июль — август. Напротив, в ОАЭ и Египте жаркие летние месяцы — это низкий сезон, в этот период здесь можно отдохнуть в люксовых отелях по привлекательным ценам.

Кроме того, в марте летние туры можно забронировать по ценам акции раннего бронирования с включенной скидкой.

Сколько стоит отдых семьей в марте и июле

По данным FUN&SUN, стоимость тура в ОАЭ на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей, шесть ночей, отель категории пять звезд, питание «завтраки») с вылетом 6 марта начинается от 290 тыс. рублей. Аналогичный тур с вылетом 7 июля стоит как минимум 240 тыс. рублей.

В Египте на лето заезды либо на пять, либо на восемь ночей, поэтому в данном случае сравнение получается не совсем корректным. Тур с вылетом 16 марта на семью обойдется минимум в 260 тыс. рублей (шесть ночей, отель категории пять звезд, «все включено»), а с вылетом 19 июля (восемь ночей) — от 245 тыс. рублей.

Таиланд в марте стоит от 425 тыс. рублей, а в июле (когда сезон низкий) — 347 тыс. (продолжительность тура 11 ночей, трехзвездочный отель, без питания). А вот Турция в марте, напротив, дешевле — от 194 тыс. против 333 тыс. рублей в июле (восемь ночей, отель категории пять звезд, питание по системе «ультра все включено»).

Отдых в каких странах еще может подорожать или подешеветь

В феврале NEWS.ru писал, что к лету отдых в Турции для россиян заметно подешевеет. Бизнес в стране пытается вернуть себе потерянных туристов из РФ. Владельцы местных отелей уже снизили цены на 20%, а в дальнейшем стоимость туров может упасть еще на 25–30%. Если два года назад средний чек на одного человека составлял $1094, то в 2024 году, как ожидается, он опустится до $615. Впрочем, окончательный прайс на летний сезон в Турции станет известен в апреле.

Доступнее может стать и Таиланд. По данным Telegram-канала Mash, правительство страны собирается провести переговоры с РФ, чтобы вернуть в Россию Thai Airways и увеличить количество рейсов в Бангкок, Пхукет, Лампанг, Самуй и Краби. «Все это позволит существенно снизить ценник на перелет и отдых в Таиланде», — обещает Telegram-канал. В АТОР также ожидают снижения цен на авиабилеты в Таиланд до 40%.

А вот на отдых в Египте, напротив, цены могут вырасти. Путевка на одного человека может превысить $850, а «все включено» в пятизвездочном отеле обойдется в $1600.

Как можно сэкономить на путешествии покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу;

помнить о сезонных предложениях. Для экономии можно рассмотреть периоды низкого сезона, когда спрос на туристические услуги снижается. Так, осенью или весной цены на туры и проживание обычно ниже, чем в пик лета или новогодние праздники;

воспользоваться предложениями раннего бронирования. Выгоднее оплачивать путевку за несколько месяцев до поездки. Традиционно по раннему бронированию отели дают скидки до 50%, а в цене всего турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки;

при выборе дней вылета и бронировании отелей смотреть не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться в случае, если вылет, к примеру, не в пятницу или выходные, а в середине недели. В отелях также часто есть разница в тарифе в будние дни и в выходные. Что делать тем, кто едет самостоятельно

Для самостоятельных путешественников (тем, кто организовывает свой отдых без помощи туроператора) билеты тоже лучше брать заранее (конечно, когда человек уверен в датах поездки). Билеты на поезд чаще всего стоят дешевле на старте продаж. Билеты на самолет (как и на поезд) наверняка будут дешевле на сайте авиакомпании, а не на том или ином агрегаторе.

Правда, именно агрегаторы позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных авиакомпаний на нужные даты. Чтобы успеть приобрести билет по самой низкой цене, можно подписаться на социальные сети и рассылки предпочитаемых агрегаторов и перевозчиков.