Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта

«Погреться на солнышке и погулять у моря можно, отправившись в Сочи. В Краснодарский край уже пришла настоящая весна. Также можно рассмотреть такое направление, как Казань. Там есть много интересных мест, памятников. Туристы не потратят много времени на дорогу, зато смогут отправиться в увлекательный экскурсионный тур», — рассказала она.