Россиянам перечислили способы сэкономить на путешествиях по стране
Экономить на путешествиях по России можно, если планировать поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Направлений, предлагаемых туркомпаниями, довольно много. Конечно, цены возрастают из-за инфляции и роста затрат, но сэкономить можно, планируя поездку заранее и в рамках турпакетов», — рассказал эксперт.
Горин добавил, что в туристические пакеты, которые предлагают компании, входят перевозка, отель, а также экскурсии и трансфер. Кроме того, эксперт напомнил о востребованности оздоровительного туризма, такого как термальные источники или горные лыжи, передает Lenta.ru.
Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.
Кроме того, стало известно, что большинство россиян, которые планируют путешествия на первый день весны, посетят города России.
Так, туристы чаще всего выбирают Москву — 17,6 процента пассажиров, Санкт-Петербург — 8,2 процента, и Екатеринбург — 2,9 процента. Также популярностью среди россиян пользуются Минеральные Воды, Калининград, Новосибирск и Махачкала.