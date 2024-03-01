Россиянам перечислили способы сэкономить на путешествиях по стране

Экономить на путешествиях по России можно, если планировать поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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«Направлений, предлагаемых туркомпаниями, довольно много. Конечно, цены возрастают из-за инфляции и роста затрат, но сэкономить можно, планируя поездку заранее и в рамках турпакетов», — рассказал эксперт.

Горин добавил, что в туристические пакеты, которые предлагают компании, входят перевозка, отель, а также экскурсии и трансфер. Кроме того, эксперт напомнил о востребованности оздоровительного туризма, такого как термальные источники или горные лыжи, передает Lenta.ru.

Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.

Кроме того, стало известно, что большинство россиян, которые планируют путешествия на первый день весны, посетят города России.