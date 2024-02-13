Специалист заявил о допустимых случаях сверхбронирования на авиарейсах

«Овербукинг допускается на рейсах, где следующий рейс отправляется не позже, чем через восемь часов. В исключительных случаях может быть предложено размещение в гостинице, дополнительная компенсация, если пассажир готов вылететь позже», — заявил эксперт в беседе с НСН.