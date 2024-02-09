Экс-стюардесса перечислила неоправданно дорогие товары в аэропорту

Бывшая стюардесса перечислила товары, которые продаются в аэропорту по неоправданно высоким ценам. Своим мнением она поделилась в материале для Business Insider.

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По словам экс-бортпроводницы, определенно не стоит тратить деньги на еду в авиагавани. С собой в сумке можно брать твердую пищу, к примеру сэндвич, чтобы не приходилось оставлять средства в местных дорогих ресторанах и кафе, объяснила она. Аналогичный совет специалист дала в отношении воды: следует положить в ручную кладь пустую бутылку и наполнить ее в специально отведенных для этого местах возле выхода на посадку.

Кроме того, заметила эксперт, в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) товары всегда стоят дорого вопреки сложившемуся мнению об их дешевизне.

«Вы можете найти гораздо более выгодные предложения в сети, если потратите время на поиск», — рекомендовала она.

Также, на ее взгляд, не стоит обменивать валюту в авиагавани, поскольку там наименее выгодный курс.