Названы самые загрязненные бактериями места в отелях

Большинство из нас скажет, что самое небезопасное с точки зрения гигиены место в гостиничном номере — это туалет, однако, на самом деле, самыми грязными местами в отелях станут "сенсорные зоны". Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на микробиолога Примроуз Фристоун, старшего преподавателя клинической микробиологии в Университете Лестера.

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По словам доктора Фристоуна, несмотря на то, как чисто гостиничные номера могут выглядеть адля невооруженного глаз, на самом деле они могут быть очень грязными.

«Кто бы ни останавливался в вашей комнате до вас, он разнес бактерии, грибки и вирусы по всей мебели, коврам, шторам и поверхностям. То, что останется от этих микробов, зависит от того, насколько эффективно персонал отеля убирает ваш номер», — объясняет эксперт.

Эксперт назвала "горячие точки" из скоплений бактерий, грибков и вирусов в вашем гостиничном номере:

Кнопки лифта в отеле

Коммунальные дверные ручки

Питьевой стакан в ванной

Пульт от телевизора

Простыни и подушки

Матрас

Стационарный елефон на прикроватной тумбочке

Подушки

Шторы

Жалюзи

Чайник

Кофе-машина

Выключатель

Ковер

«Их постоянно нажимают разные люди, что может переносить микроорганизмы на поверхность кнопки, а также обратно на пальцы нажимающего», — объяснила специалист.

Отмечается, что ручки дверей могут в таких местах могут содержать множество микробов, в том числе неприятных кишечных клопов, респираторных вирусов и даже Covid-19.

«Мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук после использования ручки, прежде чем в следующий раз прикасаться к лицу, есть или пить», — посоветовала доктор Фристоун.

Хотя туалет многим кажется самым загрязненным местом, на самом деле ванные комнаты, как правило, убираются более тщательно, и зачастую они являются наименее бактериологически колонизированной средой.

Однако, если чашка для воды в ванной комнате не одноразовая, доктор Фристоун говорит, что перед использованием ее стоит промыть.

Кроме того, отмечается, что простыни и подушки, как правило, меняются между жильцами, но покрывало может и не меняться.

«Эти ткани могут стать невидимыми резервуарами для болезнетворных микроорганизмов — так же, как сиденье унитаза», — отметила специалист.

По ее словам, мягкую тканевую мебель также сложно чистить, и ее вряд ли часто дезинфицируют, а просто удаляют видимые пятна между заездами гостей.