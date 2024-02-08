В РЖД определились, что делать с найденными в поездах животными

Компания РЖД разработала алгоритм действий сотрудников на случай обнаружения в поезде животных без хозяев: ситуацию должен контролировать начальник поезда, а питомец будет путешествовать до ближайшей крупной станции в специальной переноске в штабном вагоне. Об этом рассказал замгендиректора ОАО РЖД Иван Колесников.