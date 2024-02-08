В РЖД определились, что делать с найденными в поездах животными
Компания РЖД разработала алгоритм действий сотрудников на случай обнаружения в поезде животных без хозяев: ситуацию должен контролировать начальник поезда, а питомец будет путешествовать до ближайшей крупной станции в специальной переноске в штабном вагоне. Об этом рассказал замгендиректора ОАО РЖД Иван Колесников.
Причиной изменений норм безопасности стала резонансная история с котом Твиксом, высаженным на мороз проводником. Зоозащитники предлагают сделать обязательным для путешествий с животными по железной дороге внутри страны наличие ветеринарных документов — паспорта питомца.
Однако в РЖД «Ъ» сообщили, что подобное требование пока не рассматривается.