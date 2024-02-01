Что делать, если вы в походе встретили дикое животное

Когда вы отправляетесь в лес, вероятность того, что вы встретите дикое животное, не равна нулю. Медведи, кабаны и прочие обитатели леса могут вам навредить, если вы покажетесь им угрожающими.

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О том, что делать, если вы встретили дикое животное в походе, — в материале «Рамблера».

Сохраняйте спокойствие и не убегайте от животного.

Резкие движения могут напугать зверей и заставить их почувствовать угрозу, что увеличивает вероятность нападения. Убегая, вы можете дать понять хищникам, что вы — добыча, и они начнут вас преследовать. За исключением случаев встречи с лосями и оленями, не следует убегать от диких животных. Паническое бегство также увеличивает вероятность того, что вы споткнетесь и можете пораниться.

Держите дистанцию.

Большинство диких животных не нападают, если их не спровоцировать или не угрожать им каким-либо образом. Не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить, дайте ему достаточно места, чтобы снизить вероятность нападения или агрессивного поведения. Рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 25 метров от большинства животных и не менее 90 метров от хищников, включая волков и медведей. Если вы заметили, что животные реагируют на ваше присутствие, это верный признак того, что вы находитесь слишком близко.

Никогда не кормите диких животных и правильно утилизируйте все отходы.

Кормление диких животных изменяет их естественное поведение и может привести к тому, что они перестанут бояться людей или станут агрессивными. Не давая им еду, вы защищаете животное и себя. Также важно правильно хранить продукты и утилизировать отходы, чтобы не навредить окружающей среде и животным, которые могут питаться остатками вашей пищи.

Будьте внимательны.

Обращайте внимание на следы, помет, отметки от когтей или рогов на деревьях — это может предупредить вас о том, что поблизости находится животное. Не ходите в походы и не бегайте по тропам в наушниках, так как это мешает вам слышать, что происходит вокруг.

Создавайте звуки во время похода.

Если удивить животное, оно, скорее всего, почувствует опасность. Когда вы находитесь в районе, где водятся медведи или другие потенциально опасные животные, пошумите во время прогулки, чтобы предупредить их о своем присутствии. Для этого можно громко разговаривать или петь, хлопать в ладоши, выкрикивать короткие фразы каждые пару минут. Также нелишним будет пошуметь перед тем, как обогнуть какой-нибудь глухой угол.

Никогда не отделяйте мать от ее детенышей.

Большинство животных очень бережно относятся к своим детенышам. Старайтесь не вставать между ними, чтобы уменьшить вероятность проявления агрессии со стороны матери.

Держите детей и питомцев поближе к себе.