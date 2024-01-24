Какие 10 странных вещей русские берут с собой в путешествие

Иностранцы «узнают» русского еще до того, как он начнет разговаривать с ними. Обычно его выдают определенные вещи, которые жителям других стран кажутся странными, но для россиян они вполне привычны.

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О том, какие 10 странных вещей российские туристы берут с собой в путешествие, сообщает travelask.

Гречка, колбаса и семечки

Редкий европеец ел когда-либо в жизни гречневую кашу, вареную колбасу или подсолнечные семечки. Однако для россиян это самая привычная еда из возможной. Бутерброды с колбасой и гречка сопровождают их иногда и в аэропортах.

Активированный уголь

Активированный уголь прекрасно помогает при расстройствах желудка. Кроме того, он дешево стоит. По этой причине он встречается в аптечках многих россиян.

Йод

Йод помогает при порезах и ссадинах. Однако, несмотря на популярность в России, иностранцы привыкли видеть его исключительно у российских туристов.

Утюг

За рубежом нет ничего постыдного в том, чтобы выйти на улицу в мятой одежде. Однако для россиян это неприемлемо, поэтому они всюду возят с собой утюг, по которому многие и определяют выходцев из России.

Утюжок для волос

Русские женщины любят и умеют хорошо выглядеть. Для этого они возят с собой уйму вещей, в том числе утюжок для волос.

Туфли на каблуке

Российские туристы привыкли отдыхать, наведя полный марафет. Это касается даже поездок в жаркие страны, где путешественницы также предпочитают выглядеть эффектно.

Водка и шоколадки

Водку и шоколадки русские возят с собой на случай, если надо вручить кому-нибудь приятный подарок. Причем как напиток, так и шоколад, традиционно отечественного производства. А подарить их можно, например, администратору или горничной.

Кипятильник

Россияне любят чай не меньше, чем это делают британцы. Чтобы любимый напиток можно было сделать в любой момент, туристы из РФ часто возят с собой кипятильник, потому как знают, что не любая вода одинаково безопасна для здоровья.