Какие 10 странных вещей русские берут с собой в путешествие
Иностранцы «узнают» русского еще до того, как он начнет разговаривать с ними. Обычно его выдают определенные вещи, которые жителям других стран кажутся странными, но для россиян они вполне привычны.
О том, какие 10 странных вещей российские туристы берут с собой в путешествие, сообщает travelask.
Гречка, колбаса и семечки
Редкий европеец ел когда-либо в жизни гречневую кашу, вареную колбасу или подсолнечные семечки. Однако для россиян это самая привычная еда из возможной. Бутерброды с колбасой и гречка сопровождают их иногда и в аэропортах.
Активированный уголь
Активированный уголь прекрасно помогает при расстройствах желудка. Кроме того, он дешево стоит. По этой причине он встречается в аптечках многих россиян.
Йод
Йод помогает при порезах и ссадинах. Однако, несмотря на популярность в России, иностранцы привыкли видеть его исключительно у российских туристов.
Утюг
За рубежом нет ничего постыдного в том, чтобы выйти на улицу в мятой одежде. Однако для россиян это неприемлемо, поэтому они всюду возят с собой утюг, по которому многие и определяют выходцев из России.
Утюжок для волос
Русские женщины любят и умеют хорошо выглядеть. Для этого они возят с собой уйму вещей, в том числе утюжок для волос.
Туфли на каблуке
Российские туристы привыкли отдыхать, наведя полный марафет. Это касается даже поездок в жаркие страны, где путешественницы также предпочитают выглядеть эффектно.
Водка и шоколадки
Водку и шоколадки русские возят с собой на случай, если надо вручить кому-нибудь приятный подарок. Причем как напиток, так и шоколад, традиционно отечественного производства. А подарить их можно, например, администратору или горничной.
Кипятильник
Россияне любят чай не меньше, чем это делают британцы. Чтобы любимый напиток можно было сделать в любой момент, туристы из РФ часто возят с собой кипятильник, потому как знают, что не любая вода одинаково безопасна для здоровья.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему еда в Таиланде кажется такой вкусной.