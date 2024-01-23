РЖД: На мобильном устройстве проводника будут отображаться данные о перевозимом животном
В ходе круглого стола на тему "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", который состоялся в Государственной Думе, Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов заявил, что данные о перевозимом в поезде животном будут передаваться на мобильное устройство проводника.
«И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время пока этого нет», – приводит слова Пясталова агентство ТАСС.
Напомним, ОАО "РЖД"планируют внести изменения в правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса, которого проводница высадила из поезда.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему животные в ходе эволюции уменьшились в размерах.