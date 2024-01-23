РЖД: На мобильном устройстве проводника будут отображаться данные о перевозимом животном

В ходе круглого стола на тему "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", который состоялся в Государственной Думе, Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов заявил, что данные о перевозимом в поезде животном будут передаваться на мобильное устройство проводника.