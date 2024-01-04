В аэропорту Стамбула сбежавшая кошка не дала взлететь самолету

Перед вылетом кошка, принадлежащая одной из пассажирок, выбралась из сумки и, несмотря на попытки удержать её, прогулялась по самолету. Оказалось, что животное было нелегальным, так как его владелица не оформила необходимые документы на перевозку и не предупредила об этом экипаж.