В аэропорту Стамбула сбежавшая кошка не дала взлететь самолету
Перед вылетом кошка, принадлежащая одной из пассажирок, выбралась из сумки и, несмотря на попытки удержать её, прогулялась по самолету. Оказалось, что животное было нелегальным, так как его владелица не оформила необходимые документы на перевозку и не предупредила об этом экипаж.
Инцидент вынудил воздушное судно вернуться на территорию аэропорта после подготовки к взлету. Женщину с кошкой сняли с борта, и выяснилось, что это не её первая попытка тайно провезти животное. В ответ на подобное нарушение авиакомпания внесла пассажирку в черный список, запретив ей дальнейшие полёты с Turkish Airlines.