Как удобнее приобретать экскурсии в Стамбуле

Айя София – одна из главных мечетей Стамбула, которая имела огромное значение и во времена Османской империи. Эту достопримечательность принято считать символом "золотого века" Византии. Во времена существования Константинополя это был православный храм Святой Софии, которые уже позже переделали в мечеть. В это место, пожалуй, еще и по этим причинам стремятся попасть люди сразу нескольких религий.

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Долгое время до 2020 года вход в Айя Софию для туристов стоил около 15 долларов. В 2020 году памятнику вернули статус мечети и вход для всех стал бесплатным, однако теперь все снова изменилось. Не так давно появились сообщения о том, что входной билет для иностранных туристов вновь будет платным. Однако цена заметно выросла – 25 евро (около 830 турецких лир, или 2,5 тысяч рублей). Такие новости не обрадовали путешественников и гостей Стамбула. К тому же за эти деньги люди могут посетить лишь верхний ярус мечети. Нижний открыт лишь для местных жителей и иностранцев лишь в том случае, если они являются мусульманами.

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В связи с участившимися возмущениями туристов по поводу ценовой политики многих музеев и памятников архитектуры в Стамбуле, "Рамблер" поговорил с экспертами в сфере туризма, и узнал, как лучше оформить поездку, цель которой, посещать достопримечательности и ездить на экскурсии.

«На самом деле, приобретать экскурсии самостоятельно или пакетом — самый частый вопрос у туристов, которые ищут для себя путешествия. Все дело в том, что когда туристы выбирают самостоятельное путешествие, они теряют время на поиск, на сравнение вариантов, на выбор лучшего. Конечно же, когда вы выбираете такую поездку и обращаетесь к людям, которых нашли по объявлению или в соцсетях, вы рискуете нарваться на мошенников», – объяснила руководитель онлайн турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

По словам эксперта, в Турции это частая практика, когда туристы оплачивают экскурсионные туры сразу на 100%, а потом не получают ничего. Самый главный вопрос — готовы ли путешественники потратить время и быть готовыми к тому, что деньги могут уйти просто так.