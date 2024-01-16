Почему на досмотре в аэропорту выбрасывают воду

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются путешественники в аэропорту, — невозможность пронести воду через пункт контроля. Это правило часто вызывает недоумение у многих людей, поскольку может показаться абсурдным запрещать людям иметь что-то столь необходимое, как вода.

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Почему такая безобидная вещь, как вода, не допускается в аэропорт, особенно если путешествие — довольно утомительное занятие? Об этом — в материале «Рамблера».

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Может показаться ненормальным запрещать людям проносить в аэропорт такой важный предмет, но этот протокол имеет решающее значение для обеспечения безопасности всех пассажиров.

Причина, по которой воду не пропускают через систему безопасности аэропорта, заключается в том, что существуют некоторые взрывоопасные химические жидкости, такие как нитроглицерин, которые при ближайшем рассмотрении неотличимы от воды. Эти прозрачные жидкости невозможно обнаружить с помощью рентгеновского излучения, и они могут действовать так же, как обычная взрывчатка, которая представляет большую угрозу для авиалайнеров, если ее пронести на борт.

После терактов 11 сентября в США сотрудники служб безопасности стали очень строго следить за безопасностью авиаперелетов. Корни запрета на провоз воды можно напрямую проследить до инцидента, произошедшего в 2006 году, когда камеры наблюдения запечатлели террориста, просверлившего отверстие в нераспечатанной бутылке с водой и наполнившего ее взрывоопасной жидкостью. Раскрытие этого опасного плана предотвратило возможную авиационную катастрофу, и после этого инцидента был введен запрет на пронос жидкостей в аэропорт.

Однако жидкие взрывчатые вещества уже использовались в истории. Например, в 1994 году террорист, который впоследствии был связан с терактами 11 сентября, заложил жидкую взрывчатку на борту рейса 434 авиакомпании Philippines Airlines. В результате взрыва погиб 1 пассажир, а в самолете образовалась большая дыра.