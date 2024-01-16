Зачем вокруг Шарм-эль-Шейха возвели бетонную стену

Египет повидал немало трудностей за последнее время. Идея отгородить популярный туристический город Южного Синая от пустыни, окружающей его, возникла у местных властей еще в 2005 году. Тогда толчком для таких кардинальных решений послужили террористические атаки и взрывы бомб в трех отелях. Все это унесло жизни 88 тысяч человек.

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Многим позже, в 2014 году, об идеи воздвигнуть стену вспомнили снова, когда был совершено нападение на туристический автобус, следующий на курорт Таба. Однако возможности властей на тот момент не позволяли осуществить такой крупный проект. Но к строительству все же вернулись – уже в 2019 году. Многие убеждены, что решение было принято окончательно после теракта с российским лайнером в октябре 2015 года, ведь после этой ситуации из России прекратились прямые перелеты на Южный Синай.

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Тогда же один из представителей британской разведки заявил, что отдых на Южном Синае небезопасен. Это повлекло запреты на прямые перелеты и из Великобритании, которые не восстановлены, к слову, до сей поры.

Долго время, пока шестиметровая стена, длиной в 36 км и разделяющая Шарм-эль-Шейх и пустыню от района Набк-Бэй до заповедника Рас-Мохаммед, росла, чиновники не признавались, что основная ее задача – обеспечивать безопасность курорта. Многие местные жители были против такой постройки, считая ее «экологической, эстетической и туристической катастрофой, превращающей прекрасный город в уродливую тюрьму». Однако власти успокаивали народ, отмечая, что некоторые промежутки стены будут выполнены не из бетона, а из сетки, а пропускные ворота будут весьма красивыми, с изображениями международного символа мира.

Такой многокилометровый забор чиновники объясняли необходимостью – это, по их словам, должно было уберечь море от летящего мусора, а туристическую зону – от прихода овец и коз.

Лишь спустя год губернатор Южного Синая Халед Фуда заявил, что стена на самом деле была построена для того, чтобы восстановить туризм, а создавалась она не без подачи со стороны России и Великобритании, откуда нередко прибывали инспекторы. Они же и заключили, что теперь безопасность на курорте вышла на новый уровень.