В МВД предупредили об опасности зарядки смартфонов в ТЦ

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Заряжать смартфон в кафе, торговых центрах и парках может быть опасно. Мошенники придумывают все новые способы кражи личных данных пользователей, в том числе через зарядные устройства. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

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Мошенники могут украсть персональные данные через USB-кабель либо с его помощью установить вирусы, которые при подключении окажутся в телефоне, передает «Пятый канал».

Злоумышленники вскрывают зарядную стойку и подменяют обычный USB-разъем на свой, с помощью которого они подключают свои устройства к телефону. Также вредоносная программа может быть встроена в сам кабель, который они якобы забыли в розетке.

Не только мошенники, но и сами компании могут устанавливать устройства в зарядные стойки для сбора информации о пользователях. Позднее данные анализируют и продают рекламодателям.

Чтобы не допустить утечки данных, стоит подключаться только к электронной розетке или своему зарядному устройству. А Power Bank лучше купить в проверенном магазине.

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